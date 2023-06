Krakers zijn een grote plaag in Spanje. Hiske (73) kan al 1,5 jaar niet meer in haar vakantiehuis

Er zijn georganiseerde bendes actief in Spanje die vakantiehuizen kraken en nieuwe sleutels doorverkopen. Ook zijn er krakers die op eigen houtje opereren. Na drie dagen krijg je ze met geen mogelijkheid meer uit je tweede huis.

De 73-jarige Hiske is al anderhalf jaar niet meer in haar appartement in Torrevieja geweest. Wel moet ze de gas, water en elektra betalen die wordt verbruikt door haar kraakster. Aan de politie heeft ze helemaal niks. “Toen ik de kraakster probeerde buiten te zetten, keerde de politie zich tegen mij”, zegt Hiske tegen HLN.NachtmerrieDe nachtmerrie begon in februari 2022, nog geen jaar nadat ze het appartement had gekocht. “Ik had dit flatje in juni ‘21 gekocht voor 62.000 euro en heb er nog 20.000 euro ingestopt om het helemaal op te knappen. Met een moderne keuken en badkamer en nieuwe vloeren zag ik dit als mijn appeltje voor de dorst. In januari ‘22 genoot ik er voor het eerst van enkele weken vakantie, maar ik zou het ook verhuren.”

Ze had iemand gevonden die het zou gaan schoonmaken. “Toen die dame mijn flatje veertien dagen later wou klaarmaken voor de eerste gasten die hadden geboekt, bleek het bewoond door een vreemde. Een Britse dame, ze beweerde dat ze een huurcontract had. Dat contract kon ze toevallig niet vinden toen de politie het wou controleren.”

“Overhandig de sleutel, of we arresteren je”Halsoverkop reisde Hiske af naar Spanje. “Er was niemand aanwezig toen ik aankwam. Ik ging binnen. De kraakster zat er nog maar drie weken, maar ik vond al een ravage. Het lag er vol lege alcoholflessen en enorme dierenbotten, kennelijk voor een grote hond. Ik zette de spullen van de vrouw buiten, maar de kraakster kwam terug met acht politiemensen. ‘Je moet haar de sleutel geven of we nemen je in hechtenis’, dreigden zij. Sindsdien raak ik zelfs niet meer tot in dehal.”

Er is een bloeiende business ontstaan van 'Desokupas', dit zijn bedrijven die voor enkele duizenden euro's je probleem wel op willen lossen door met de krakers te onderhandelen of ze op hardhandige wijze uit het vakantiehuis te zetten. Maar als de krakers gewond raken kun je als opdrachtgever worden aangeklaagd.

48-uursregel

Het is volgens de ene expert belangrijk om binnen 2 (of 3) dagen de politie in te schakelen en de krakers het huis uit te zetten, een andere zegt dat daar geen legale grond voor is. Hoe dan ook: de vakantiehuisbezitters staan machteloos, want meestal horen ze pas na enkele weken dat er mensen in hun huis leven.

“Ik besloot het juridisch aan te vechten. Sinds maart vorig jaar ben ik daarmee bezig. Mijn zaak is al drie keer voorgekomen. De vrouw daagt nooit op. De rechter heeft een pro-Deoadvocaat voor haar aangesteld. ‘Ken je haar?’, vroeg hij de derde keer aan de advocaat. Bleek dat die raadsman de kraakster zelf nog nooit had gezien.”

Uitzichtloos

“De situatie is uitzichtloos. Ikzelf heb nu een nieuwe advocaat genomen. Volgende week ga ik terug naar Torrevieja, we gaan proberen om de rechter persoonlijk te spreken. Dat kost me weer 1.000 euro aan vluchten, plus 500 euro om een paar dagen een appartementje te huren in een stad waar ik er zelf één heb”, treurt Hiske.