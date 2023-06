Shell pompt onverminderd hard door: “Op ramkoers met klimaatakkoord en rechterlijke CO2-uitspraak”

Olie- en gasconcern Shell beloont zijn aandeelhouders met 15 procent meer dividend en schroeft de aandeleninkoop op door dit jaar nog voor minimaal 5 miljard dollar eigen aandelen in te kopen. Topman Wael Sawan meldt dat de olieproductie stabiel blijft, ondanks eerdere toezeggingen om af te bouwen.

Ook voert het Britse bedrijf de gasproductie verder op; alles om ervoor te zorgen dat de beleggers niet overlopen naar de Amerikaanse concurrenten ExxonMobil en Chevron, die al helemaal niks met duurzaamheid hebben. Er komt dus helemaal niks terecht van de groene doelen van Shell (1 tot 2 procent verlaging van de olieproductie).

Op ramkoers

"Het is erger dan we hadden verwacht. We hadden gehoopt dat ze een beetje stabiel zouden blijven, maar het is wel duidelijk dat de emissies met dit nieuwe beleid omhoog gaan”, zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This tegen RTL Nieuws. Zijn club is aandeelhouder van allerlei oliebedrijven en probeert op die manier duurzame veranderingen te forceren.

"Shell ligt nu op ramkoers met het akkoord van Parijs en met de Nederlandse, rechterlijke uitspraak die stelt dat hun CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent moet zijn gedaald. Ze negeren hiermee grotendeels hun inspanningsplicht, die door de rechter is opgelegd", legt Van Baal uit.

Afscheid van Europese beleggers

"Het is opvallend hoe hard sommige dingen nu worden neergezet", zegt energiedeskundige Jilles van den Beukel. "Geen daling olieproductie, op investeringen in nieuwe energie gaat de handrem. En ze zeggen ook: wij doen wat winstgevend is en waar wij goed in zijn, punt. Ze nemen hiermee een beetje afscheid van Europese beleggers."

Milieudefensie staat perplex. "Shell moet van de rechter stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. In plaats daarvan gooit Shell nu de reductie van olieproductie in de prullenbak en schroeft Shell zelfs de gasproductie op", constateert de organisatie.