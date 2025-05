3 signalen dat we een warme en zonnige zomer krijgen

Om je op te vrolijken op deze regenachtige dagen: de kans dat de zomer warm en zonnig wordt, is groot volgens Weeronline.

Door klimaatverandering is het sinds de jaren 80 een stuk warmer geworden in de zomer. Was het toen nog gemiddeld 20,7 graden overdag, nu is dat 22,5 graden in juni, juli en augustus (in De Bilt). Op ruim 70 procent van de dagen is het boven de 20 graden en op 23 dagen is het zelfs warmer dan 25 graden. Dat zijn er tien meer dan begin jaren 80. Bovendien schijnt de zon ongeveer 7 uur per dag, oftewel 40 procent van de tijd dat het licht is. Het kan wel flink regenen, maar dat gebeurt maar 5 procent van de tijd.

Puur statistisch gezien maken we al kans op een warme zomer: 84 procent van de zomers van de afgelopen 25 jaar waren warmer dan normaal. De laatste te koude zomer was in 2011. Toen was het overdag gemiddeld 20,6 graden, wat overigens in de jaren 50 normaal was.

1. De lente was droog

We beleefden een kurkdroge lente. Blijft het begin van de zomer ook zo droog dan blijft de grond droog en dat vergroot de kans op warmte. Boven een droge bodem warmt de lucht namelijk sterker op. Er wordt immers minder energie verbruikt voor het verdampen van nattigheid. Daardoor ontstaan minder wolken en dus meer zon, wat weer leidt tot verdere droogte etc.

2. De Noordzee is warmer dan normaal

Door de warme lente is de Noordzee nu al 2 graden warmer dan normaal. Komt de wind van zee - en dat is vaak het geval - dan wordt het minder koud. Maar van de andere kant: gaat het regenen dan kunnen de buien zwaarder zijn dan normaal als de wind vanaf de warme Noordzee blaast.

3. De seizoensmodellen zijn gunstig

De seizoensmodellen zijn eensgezind: er komt een warme en vrij droge zomer aan, maar niet zo droog als de lente. Het zal vaker gaan regenen, maar dat is ook nodig voor de natuur. Al zal de droogte niet verdwijnen omdat het wel droger blijft dan normaal, zeker in de hoogzomer. De kans op extreme hitte is ook groter bij zuiden- en westenwind, vooral in juli en augustus. Maar, zo benadrukt Weeronline, seizoensmodellen schetsen puur een grove trend, al hebben ze het in de zomer en winter wel vaker bij het rechte eind dan in de lente en herfst.