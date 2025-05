Wetenschappers maken contactlenzen die infrarood licht zichtbaar maken, en dat is pas het begin

Chinese onderzoekers hebben contactlenzen ontwikkeld die mensen de mogelijkheid geven om infrarood licht te zien. Dat is licht dat normaal onzichtbaar is voor het menselijk oog.

Onze ogen registreren amper een fractie van alle elektromagnetische golven. De helft van de zonnestraling blijft voor ons bijvoorbeeld verborgen, terwijl andere diersoorten wel toegang hebben tot deze informatie. Insecten zien ultraviolette patronen, afkomstig van kortere golflengten dan wij kunnen zien, terwijl roofdieren warmte opsporen via langere golflengten.

De nieuwe contactlens maakt het voor ons mogelijk om dat infrarode licht wel te zien. De uitvinding gebruikt minuscule deeltjes die infrarode signalen opvangt en ze vertaalt naar rood, groen of blauw. Je ziet wanneer je de contactlenzen op hebt dus niet ‘echt’ infrarood, maar een vertaling daarvan naar kleuren die je sowieso al kan zien.

Injectie in het netvlies

Eerder hebben dezelfde wetenschappers muizen infrarood zicht gegeven door minuscule deeltjes direct in het netvlies te injecteren. De nieuwe methode plaatst alle technologie echter in draagbare lenzen, zodat geen ingrijpende behandeling nodig is.

Testpersonen die deze lenzen uitprobeerden, konden morse-signalen van speciale LED-lampen onderscheiden en konden de richting van onzichtbare lichtbronnen aangeven. De technologie werkt beter met gesloten ogen omdat oogleden gewone straling beter tegenhouden dan infrarode golven

De huidige versie heeft wel nog beperkingen. De lenzen zijn niet gevoelig genoeg voor alle infraroodstraling en bieden geen warmtezicht. Vervolgonderzoek richt zich op gevoeligere varianten die ook natuurlijke warmtestraling detecteren.