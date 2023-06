IMF: exorbitante bedrijfswinsten veroorzaken bijna de helft van alle inflatie in de eurozone

De bedrijfswinsten rijzen sinds het begin van 2021 de pan uit. Aandeelhouders en bestuurders profiteren daar flink van. Het IMF heeft nu samen met Eurostat en de OESO berekend dat bijna de helft van alle inflatie in de eurozone de afgelopen twee jaar veroorzaakt is door hogere winsten.

Als we naar de eerste twee kwartalen van dit jaar kijken, dan zijn hogere prijzen van bedrijven, en dus hogere bedrijfswinsten, verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de 7,9 procent inflatie (op jaarbasis). Een kwart wordt veroorzaakt door stijgende arbeidskosten en een kwart door hogere importprijzen, terwijl belastingen niet tot nauwelijks invloed hebben op het inflatiecijfer.

Rising corporate profits were the largest contributor to Europe’s inflation over the past two years as companies increased prices by more than the spiking costs of imported energy. https://t.co/iEf6Emu0Rp pic.twitter.com/HYulCZgb8p — IMF (@IMFNews) June 26, 2023

Pieter Omtzigt is verbijsterd en stelt kamervragen. “Onderzoek van het IMF laat zien dat stijgende bedrijfswinsten bijna de helft van de inflatie veroorzaken in de eurozone. Dat is echt mega. In NL zou bij 6,1% inflatie, bijna 3% veroorzaakt worden door hogere winsten”, schrijft hij op Twitter.

“Daarover stel ik deze vragen:

(1) Klopt het dat de helft van de inflatie in de eurozone door stijgende winsten verklaard wordt? Is dat ook zo in NL en zo nee, hoeveel is het dan in Nederland?

(2) Welke beleidsopties overweegt de regering om de inflatie onder controle te brengen?”