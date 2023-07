“Al meer dan 200 boeren kloppen aan voor uitkoopregeling stikstof”

Een positieve ontwikkeling in de aanpak van de stikstofcrisis: er hebben zich in de eerste elf dagen al meer dan 200 boerenbedrijven gemeld voor de uitkoopregelingen van de overheid. Het NRC schrijft over 'een lichtpuntje in het stikstofdossier, waar het kabinet zo naar snakte'.

Er zijn twee regelingen ingegaan op 3 juli. Een is bedoeld voor piekbelasters; dit zijn voornamelijk grotere vleeskalver-, melkvee-, varkens- en pluimveehouders die veel stikstof uitstoten binnen 25 kilometer afstand van natuurgebieden. Van de circa 3000 piekbelasters in Nederland liggen er 1803 in Gelderland. De andere regeling geldt voor 'overige (boeren)bedrijven'. Het kabinet heeft in totaal 1,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor het opkopen van de bedrijven.

'Woest aantrekkelijk'

Het gros van de ingediende aanvragen komt van piekbelasters. Ze willen gebruikmaken van de mogelijkheid om 120 procent van de waarde van hun bedrijf uitgekeerd te krijgen, als ze stoppen. Boeren die geen piekbelaster zijn, kunnen maximaal 100 procent van hun bedrijfswaarde claimen als zij hun hooivork aan de wilgen hangen.

Demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) noemde de regeling voor piekbelasters, die nog tot december open is, eerder al 'woest aantrekkelijk' en sprak de hoop uit dat 600 bedrijven zich willen laten uitkopen.

Eerste stap in een lang traject

Het betekent overigens niet dat alle 200 geïnteresseerde boeren ook echt een deal sluiten met de overheid. De aanmelding is pas de eerste stap in een lang traject. Zij gaan nu het gesprek aan, maar het is niet te voorspellen hoeveel boeren er uiteindelijk akkoord zullen gaan met een eventueel aanbod. Hoe bepaal je welk prijskaartje er hangt aan de verschillende boerenbedrijven? Hoeveel deals er uiteindelijk uit de onderhandelingen gaan rollen, is dus nog volstrekt onduidelijk.