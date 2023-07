Handel: aantal cosmetische klinieken vervijfvoudigd

Het aantal cosmetische klinieken in Nederland is in de afgelopen tien jaar vervijfvoudigd, blijkt uit cijfers die Trouw opvroeg bij de Kamer van Koophandel. In 2013 waren er nog 38 klinieken, nu zijn het er minstens 203. In die klinieken komen mensen voornamelijk voor een botox- of fillerbehandeling. Het grootste deel van de klinieken staat in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland.

Cosmetisch arts en wetenschapper Tom Decates maakt zich zorgen om de toename van het aantal klinieken. "Er zitten veel boeven tussen." Daarmee bedoelt hij de commercieel ingestelde artsen. "Die ronselen actief klanten, en praten op kwetsbare patiënten in dat die meer botox of fillers nodig hebben." Hoe meer behandelingen ze verkopen, hoe meer geld ze verdienen. En geld is er genoeg te verdienen, zegt de arts. "In de botox- en fillerindustrie gaan in Nederland honderden miljoenen euro's om."