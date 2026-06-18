6 meest gemaakte fouten tijdens tanken

Nederlandse automobilisten zijn hun portemonnee en veiligheid geregeld onnodig kwijt aan de pomp, blijkt uit een recent overzicht van de ANWB van de zes meest gemaakte tankfouten. Veel van die missers zijn eenvoudig te voorkomen – als je tenminste weet waar het misgaat.

De zes hardnekkigste tankblunders

Aan de verkeerde kant van de pomp staan klinkt onschuldig, maar zorgt dagelijks voor gedraai, gesjor met slangen en gevaarlijke capriolen op het voorterrein. Een mini‑pijltje naast het pompicoontje op je dashboard laat simpel zien aan welke kant je tankdop zit.

Verkeerde brandstof tanken blijft een klassieker: jaarlijks gaat het in Nederland om tienduizenden meldingen van foutief tanken, goed voor honderden duizenden liters die moeten worden afgevoerd. Zowel Wegenwacht als verzekeraars waarschuwen dat de kosten van het leegpompen en mogelijke motorschade vrijwel altijd voor rekening van de bestuurder zijn.

Met draaiende motor tanken is in strijd met de veiligheidsvoorschriften op vrijwel elk tankstation, juist omdat er tijdens het tanken brandbare dampen vrijkomen. Toch is het, zeker in de winter of bij korte stops, een veelgezien gemakzuchtig ritueel.

Tanken “tot het randje” oogt slim in tijden van hoge prijzen, maar leidt volgens de ANWB vaak tot morsen, overlopende tanks en beschadigde verdampingssystemen. Deskundigen adviseren te stoppen na één à twee ‘kliks’ van het vulpistool.

Bellen tijdens het tanken is bij veel oliemaatschappijen expliciet verboden, officieel vanwege het risico op vonken in een omgeving met dampen, maar vooral omdat het afleidt van wat er rond de pomp gebeurt. Onderzoek van onder meer het Amerikaanse Petroleum Equipment Institute laat zien dat het daadwerkelijke brandgevaar verwaarloosbaar klein is, maar dat experts het toch afraden.

Tot slot is de tankdop vergeten een kleine, maar dure klassieker: achterblijvende doppen en open vulopeningen leveren niet alleen rompslomp op, maar vergroten ook de kans op vuil en vocht in de tank. Veel moderne auto’s hebben daarom een doploos systeem, maar op straat is dat nog lang niet de norm.

Wie bij de pomp even oplet, bespaart dus niet alleen liters, maar mogelijk ook een flinke rekening – en de nodige schaamte op het voorterrein.[