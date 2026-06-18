De gezondste en ongezondste supermarktkoekjes op een rij

Wie gezonder wil eten , grijpt in de supermarkt al snel naar koekjes die er verantwoord uitzien. Maar dat beeld klopt lang niet altijd. Sterker nog: sommige klassiekers die een gezond imago hebben, blijken volgens diëtist Nancy te Hoven vooral bol te staan van de suiker.

Voor wie wil afvallen of simpelweg bewuster wil snacken, hoeft de oplossing trouwens niet te zijn om koekjes volledig te schrappen. “Vrijwel alle koekjes zijn een combinatie van suiker en verzadigd vet,” zegt diëtist Nancy te Hoven tegen Libelle. Dat laatste kan bij een hoge inname de kans op onder andere hart- en vaatziekten verhogen.

En suiker heeft volgens haar nog een ander effect. “Hoe meer suiker je in één keer binnenkrijgt, hoe hoger de daaropvolgende suikerpiek en hoe dieper het daaropvolgende dal.”

Die bekende suikerdip

Zo’n snelle stijging en daling van de bloedsuiker kan invloed hebben op hoe je je voelt. “Een onstabiele bloedsuikerspiegel brengt je energie- en stressniveau uit balans. Schommelingen zijn normaal, maar je lichaam wil niet buiten bepaalde grenzen komen. Gebeurt dat toch, dan kan er een typische suikerdip ontstaan. Daardoor voel je je mogelijk vermoeider, onrustiger en kun je je slechter concentreren.”

Daarom adviseert ze niet alleen te kijken naar wat je eet, maar ook wanneer. Een koekje na een volwaardige maaltijd zou de suikerklap minder hard laten binnenkomen.

De grootste misser in het koekjesschap

De opvallendste waarschuwing gaat over producten met een gezond imago. Veel consumenten denken bijvoorbeeld dat een eierkoek een verstandige keuze is. “Zo denken veel mensen dat een eierkoek een gezond tussendoortje met veel eiwit is, maar dat valt in werkelijkheid vies tegen. Het is eigenlijk net een blok suiker.”

Volgens Te Hoven loont het daarom om minder naar verpakkingen en namen te kijken en juist het etiket erbij te pakken.

Eén koekje dan

Te Hoven pleit niet voor streng verbieden. Integendeel. “Hoe verzadigd jij je voelt, hangt immers niet alleen af van volume en voedingsstoffen. Het wordt ook bepaald door hoe lekker jij iets vindt.”

Daarom is haar advies: “Eet gerust één ‘ongezonder’ koekje en maak daar een genietmomentje van.” Want, zegt ze: “Zo voorkom je de drang om zonder aandacht een heel pak leeg te eten.”

Calorie-inname per koekje

1. Lange vingers (20 tot 30 calorieën per stuk)

2. Maria biscuitjes (25 tot 35 calorieën per stuk)

3. Speculaasjes (50 tot 60 calorieën per stuk)

4. Haverkoekjes (60 tot 70 calorieën per stuk)

5. Zandkoekjes (70 tot 90 calorieën per stuk)

6. Eierkoek (90 tot 110 calorieën per stuk)

7. Stroopwafels (140 tot 160 calorieën per stuk)

8. Chocolate chip cookies (150 tot 180 calorieën per stuk)