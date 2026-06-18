Brussel legt bom onder box 3: beleggen via bv straks fiscaal goudmijn

Brussel werkt aan fiscale plannen die beleggen via een bv in de hele EU fors aantrekkelijker kunnen maken, en daarmee het Nederlandse box‑3 ‑stelsel politiek en praktisch onder druk zetten.

Wat Brussel precies van plan is

Volgens een conceptvoorstel van de Europese Commissie wil eurocommissaris Wopke Hoekstra de dividendbelasting tussen Europese bedrijven ingrijpend versoepelen. Nu geldt een vrijstelling meestal pas bij een belang van 10 procent of meer; vanaf 2028 zouden alle aandelenbelangen tussen bedrijven worden vrijgesteld, ongeacht de omvang. Het idee is om kapitaal vrijer door de EU te laten stromen en zo investeringen in Europese bedrijven te stimuleren.

Waarom dit voelt als een ‘bom onder box 3’

Voor Nederlandse beleggers maakt dat één route ineens veel lucratiever: beleggen via een bv in box 2 in plaats van privé in box 3. Wie via een bv belegt, betaalt straks in veel gevallen geen belasting meer op beleggingsdividenden op bv‑niveau en pas 31 procent bij uitkering aan zichzelf, tegenover 36 procent heffing in box 3 bij particulier beleggen. Hoogleraar fiscaal recht Jan van de Streek noemt de Brusselse koers daarom “echt heel radicaal” en waarschuwt dat dit de schatkist miljarden kan kosten.

Botsing met het nieuwe Nederlandse box‑3‑stelsel

Nederland is ondertussen bezig met de Wet werkelijk rendement box 3, waarin vanaf 2028 niet langer een fictief rendement maar het werkelijke rendement – inclusief zogeheten ‘papieren winsten’ – jaarlijks wordt belast. Het tarief blijft daarbij 36 procent, terwijl vermogensaanwas (zoals koersstijgingen) ook zonder verkoop in de heffing kan worden betrokken. Fiscale experts waarschuwen dat het Brusselse voorstel de bestaande trek van vermogen naar box 2 alleen maar versterkt en het nieuwe box‑3‑stelsel politiek nog kwetsbaarder maakt.

Politieke hobbels en open vragen

Of de plannen van Hoekstra het in deze vorm halen, is allerminst zeker, want voor belastingdossiers is unanieme steun van alle 27 lidstaten nodig. Lidstaten met hoge tekorten en staatsschulden zullen niet happig zijn op nieuwe gaten in hun belastingopbrengsten, terwijl Nederland en andere landen juist al langer vragen om eenvoudiger en beter voorspelbare fiscale regels. Intussen zal Den Haag moeten uitleggen waarom de burger wel jaarlijks 36 procent over papieren winsten moet afdragen, terwijl kapitaal via een bv mogelijk vrijwel onbelast door Europa kan bewegen.