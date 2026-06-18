Extreem zomerweer op komst: vandaag eerst 32 graden, dan kans op hagel en zware windstoten

Zon, tropische temperaturen en eindelijk dat zomergevoel — maar wie denkt dat het alleen een stranddag wordt, kan vanavond zomaar verrast worden. We krijgen vandaag een typisch geval van extreem zomerweer voor de kiezen: eerst benauwd en lokaal 32 graden, later kans op stevige onweersbuien met hagel, veel neerslag en zware windstoten.

De dag begint nog vriendelijk. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het overal droog. De temperatuur liep vroeg al uiteen van 14 tot 17 graden en stijgt in hoog tempo door. Tegen het einde van de ochtend wordt in het zuidoosten al 25 graden aangetikt.

Aan de Zeeuwse kust en langs Zuid-Holland kan tijdelijk mist ontstaan, maar verder overheerst de zon.

Limburg het warmst

Vanmiddag loopt het kwik verder op. In het noorden blijft het rond 25 graden, maar in Limburg kan het plaatselijk 32 graden worden. Op de Waddeneilanden blijft het met ongeveer 23 graden iets aangenamer.

Toch zit de grootste verrassing niet in de temperatuur. Vanuit het zuidwesten ontstaat vanavond plaatselijk kans op een stevige onweersbui. Daarbij kan lokaal veel neerslag vallen en zijn hagel en (zeer) zware windstoten niet uitgesloten.

Ook vannacht blijft het broeierig. De temperatuur zakt op veel plekken niet verder dan ongeveer 19 graden. In grote steden in het zuiden blijft het mogelijk zelfs boven de 20 graden.

Morgen nóg heter

Alsof vandaag nog niet heftig genoeg is, gaan we morgen daar op veel plaatsen nog overheen. Overdag blijft het vrijwel overal droog en zonnig, maar in de avond groeit opnieuw de kans op stevig onweer. Vooral het zuidoosten lijkt volgens de laatste berekeningen gevoelig voor buien.

De temperaturen worden daarbij nog extremer: rond 30 graden aan de noordwestkust, ongeveer 33 graden in het midden van het land en lokaal zelfs 35 tot 36 graden in het zuidoosten.