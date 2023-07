Op vakantie in eigen land is nog nooit zo duur geweest. Brengt het naseizoen verlichting?

Vakantiegangers betalen dit jaar de hoofdprijs voor een aantal dagen zon, zee en strand of juist een actieve trip over de grens. Maar in eigen land vakantievieren is ook loeiduur. De vraag naar hotelkamers en vakantiehuizen is enorm, blijkt uit data van vergelijkingssite Parkvakanties.

"De prijzen liegen er niet om, dat klopt. Dat heeft alles te maken met een stukje marktwerking. Dat zie je bijvoorbeeld ook terug bij de vliegtickets. Waar veel vraag is, zie je dat de prijzen omhoog gaan", legt Laurens Taekema van de vergelijkingssite uit aan RTL Z.

Vakantiehuur door het dak

Neem de prijs van een willekeurig huisje op Texel. Een week in het hoogseizoen is van 779 euro (2019), via 890 euro (2021), naar 930 euro (2023) gestegen. Een midweek voor een huisje in Noord-Brabant is van 1099 euro (2019), via 1329 euro (2021) naar 1361 euro (2023) gegaan.

Tijdens de coronapandemie gingen we massaal op vakantie in eigen land, waardoor de huurprijzen van vakantiehuisjes omhoog vlogen. De prijzen zijn daarna niet meer gedaald. "De prijzen zijn inderdaad nog steeds op hetzelfde niveau, omdat de kosten in het algemeen ook zijn toegenomen", zegt Taekema.

Stijging van energie- en personeelskosten

Hotelprijzen moesten vanwege de coronamaatregelen hun prijzen in 2020 en 2021 flink omlaag brengen (zakenreizigers en buitenlandse toeristen bleven weg), maar een gemiddelde hotelkamer kost nu alweer 16 procent meer dan in 2019. Hotels doen een poging de misgelopen omzet goed te maken, maar hebben last van de 15 à 20 procent hogere energie- en personeelskosten.

Er zijn nog nooit zoveel Duitse toeristen in ons land geweest. Vooral de vakantiebranche in de kustprovincies profiteert hiervan. Mocht je denken dat het in het naseizoen een stuk goedkoper gaat worden, dan kom je volgens onderzoeker Ewout Hoogendoorn bedrogen uit. Hij verwacht dat de kamerprijzen alleen maar duurder gaan worden.