Mannen voeren oorlog, maar vrouwen zijn de eeuwen door op veel manieren het slachtoffer. Wie denkt dat oorlog alleen wordt uitgevochten met kogels en bommen, vergist zich. In het door conflict geteisterde Tigray werden vrouwen systematisch slachtoffer van seksueel geweld, soms met het expliciete doel van blijvende verminking en onvruchtbaarheid. Soldaten – vaak uit Ethiopië of Eritrea – drongen voorwerpen als roestige schroeven, nagelknippers of plastic verpakkingen in de baarmoeders van hun slachtoffers. Medische staf trof bij ingrepen niet alleen metaal en plastic aan, maar soms zelfs briefjes waarin de daders hun intentie tot “uitroeiing van de Tigray-vrouw” kenbaar maakten.