Hoeveel ga je achteruit als je in je vakantie het sporten even overslaat?

Je ligt op het strand, cocktail in je hand, boekje op schoot, het laatste waar je aan moet denken is dat rondje hardlopen dat je thuis zo trouw drie keer per week deed. Is dat erg?

Het simpele antwoord: nee. Natuurlijk gaan je conditie en spierkracht achteruit als je niet sport, maar zo snel gaat dat nou ook weer niet. "Spieren passen zich constant aan, afhankelijk van de belasting die ze krijgen. Gebruik je ze niet, dan nemen ze langzaam af’’, vertelt Duco Bauwens, personal trainer en presentator van het televisieprogramma Nederland in beweging aan AD.nl.

"Zowel je conditie als je opgebouwde kracht zijn volgens onderzoek gemiddeld zo’n 25 tot 35 dagen houdbaar. Maar het is sterk afhankelijk van de persoon en de opgebouwde spiermassa en conditie. Hoe langer je een sport beoefent, hoe beter de bewegingen in je spiergeheugen zitten’’, vertelt Bauwens.

Hij zegt wel dat je iets sneller conditie verliest dan spierkracht. "Bij rust onthoudt je lichaam je spierkracht beter dan je cardiovasculaire fitheid. Dat is de werking van je hart, longen en bloedvaten om zuurstof efficiënt naar de spieren te brengen.​ Heb je een goede conditie? Dan gaat die relatief niet snel achteruit. Bij een minder goede conditie herstel je langzamer van een inspanning, want dan heb je die zuurstof nodig voor dat herstel.’’

Even rust

En een beetje achteruitgang van je conditie is ook niet zo erg, je hoeft immers niet meer mee te doen aan de Olympische Spelen.

Reina Beltman, sportvoedingsdeskundige bij haar eigen bedrijf Feed your Performance zegt zelfs: "Je lichaam zal uiteindelijk beter presteren na de nodige rust. Na terugkomst zal het een keer taai zijn, of waarschijnlijk de eerste drie keer, maar daarna kun je uitgerust en beter verder sporten."

Bauwens vindt dan ook dat we ons niet te druk moeten maken. "Ook een ijsje of drankje extra is geen ramp. Maak je alsjeblieft geen zorgen. Geniet van die paar weken vakantie.​ Hoe langer je een sport beoefent, hoe beter de bewegingen in je spiergeheugen zitten. Eenmaal thuis heb je die spierkracht relatief snel hersteld. Je bent het echt niet zomaar verleerd.’’