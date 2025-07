Minerale versus 'chemische' zonnebrandcrèmes: welke kun je het beste gebruiken?

Sommige mensen stappen over op mineralencrèmes vanwege zorgen over de toxiciteit, vervuiling en effectiviteit van de standaard 'chemische' zonnebrand . Maar klopt die angst wel? Wij leggen het uit.

Allereerst: “Alles is een chemische stof”, zegt professor Brian Diffey van de University of Newcastle, een autoriteit op het gebied van UVA-bescherming, tegen de BBC. Wat vaak ‘chemische’ filters heten, zijn eigenlijk organisch – dat wil zeggen opgebouwd uit koolstof-waterstofverbindingen. Mineralencrèmes bevatten meestal zinkoxide of titaandioxide en zijn dus inorganisch, maar ook dat zijn gewoon ‘chemicals’.

Absorberen en weerkaatsen

Een hardnekkige mythe luidt dat chemische crèmes UV absorberen en mineralencrèmes UV weerkaatsen. “Dat is niet waar”, maakt professor Antony Young van King’s College London duidelijk. In feite vangen moderne mineralencrèmes 95% van de uv-straling net zo effectief op als chemische crèmes en verstrooien ze slechts een klein gedeelte. Beide soorten bieden dus een vergelijkbare bescherming.

Het verschil zit hem vooral in de textuur. Organische filters zijn goed oplosbaar en geven een lichte, heldere crème. Mineralencrèmes bevatten minuscule deeltjes die een witte waas kunnen achterlaten. Dankzij nanotechnologie is dit effect soms minder sterk, al zijn er zorgen over huidpenetratie. Maar deze blootstelling lijkt beperkt te blijven tot de buitenste huidlaag.

Veiligheid en allergieën

Sommige mensen vrezen hormoonschommelingen door chemische filters en baseren zich op onderzoek bij ratten. Het ging hierbij echter over extreem hoge doses. Om vergelijkbare effecten te zien, zou een mens 6% oxybenzone-crème dagelijks gedurende 277 jaar moeten smeren. Huidreacties zoals allergieën komen af en toe voor, maar daadwerkelijk bewijs dat zulke crèmes kanker veroorzaken ontbreekt.

Onderzoekers waarschuwen soms dat chemische ingrediënten afbreuk doen aan koraalriffen, maar de sporen in zeewater zijn ver onder schadelijke niveaus. Wereldwijd lijken klimaatopwarming en verzuring veel gevaarlijker. Toch nemen enkele regio’s, waaronder Hawaii, geen risico en verbieden ze bepaalde chemische filters.

Het belangrijkste wapen