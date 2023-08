Lekker op vakantie in eigen land? Integendeel: run op lastminutes naar de zon

Het kan nog zo heet zijn in Zuid-Europa, alles beter dan die niet aflatende regen hier, denkt menig Nederlander. En dus wordt massaal de druilerige camping ingeruild voor een lastminute naar de zon.

Dat blijkt uit een rondgang van De Telegraaf. "Er is al wel veel vol, maar de meeste kans op zon op de korte termijn is naar Curaçao, Bonaire, de Canarische eilanden en Turkije”, zegt Petra Kok van Tui. Bij Sunweb steeg het aantal boekingen met 40 procent ten opzichte van twee weken geleden. Volgens Vakantiediscounter zijn vooral Spanje en Griekenland populair.

PrijsVrij weet te melden dat twee op de drie boekingen lastminute is op dit moment. "Het merendeel vertrekt binnen drie weken”, klinkt het. Op de website worden met name Turkije en Griekenland vaak geboekt. "We zien dat er steeds meer populaire hotels uitverkocht raken voor de zomervakantie. Over het algemeen zien we niet dat lastminutes nu ook veel duurder worden”, aldus Joery Keizer van PrijsVrij.

En dus grijpen veel Nederlanders de kans om even verlost te zijn van de koude, natte zomer in eigen land.