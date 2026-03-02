Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

Bij een grote nachtelijke Oekraïense aanval op Novorossisk zijn zeker vijf mensen gewondgeraakt en twintig panden beschadigd. Dat meldt de burgemeester.

De Russische stad, met circa 240.000 inwoners, huisvest onder meer een grote haven en marinebasis en is goed voor 2 procent van de wereldwijde oliehandel. Volgens het Russische Telegramkanaal Astra zou bij de aanval die Sheskaris-olieterminal doelwit zijn geweest. Op ongeverifieerde beelden die rondgaan op sociale media is een grote brand te zien. De burgemeester van de stad spreekt zich niet uit over mogelijke schade aan de terminal.

Volgens het Russische ministerie van Defensie werden in de nacht van zondag op maandag 66 drones neergehaald boven de regio Krasnodar, waarbinnen Novorossisk ligt.