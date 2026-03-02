ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 9:56
bijgewerkt om maandag, 02 maart 2026 om 10:15
anp020326090 1
 Bij een grote nachtelijke Oekraïense aanval op Novorossisk zijn zeker vijf mensen gewondgeraakt en twintig panden beschadigd. Dat meldt de burgemeester.
De Russische stad, met circa 240.000 inwoners, huisvest onder meer een grote haven en marinebasis en is goed voor 2 procent van de wereldwijde oliehandel. Volgens het Russische Telegramkanaal Astra zou bij de aanval die Sheskaris-olieterminal doelwit zijn geweest. Op ongeverifieerde beelden die rondgaan op sociale media is een grote brand te zien. De burgemeester van de stad spreekt zich niet uit over mogelijke schade aan de terminal.
Volgens het Russische ministerie van Defensie werden in de nacht van zondag op maandag 66 drones neergehaald boven de regio Krasnodar, waarbinnen Novorossisk ligt.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546522873

Enorme studie onthult geheim voor een gezond hart. En het is niet minder vet of koolhydraten eten

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

anp010326106 1

Poetin noemt dood Khamenei 'cynische moord'

anp010326105 1

Britse minister: ook Iraanse raketten richting Cyprus waargenomen

294732966_m

Donald Trumps oorlog gaat over maar één ding: Donald Trump.

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

Loading