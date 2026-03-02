Wie is meest tevreden met seksleven: mannen of vrouwen?

Wie is het meest tevreden in bed? Vraag het aan tien vrienden en de kans is groot dat ze zonder aarzelen 'mannen' zeggen. Het idee dat mannen tevredener zijn over hun seksleven is hardnekkig. Maar klopt het ook?

Een nieuwe grootschalige analyse zet het cliché op losse schroeven. 37 eerdere onderzoeken naar seksuele tevredenheid binnen romantische relaties zijn bestudeerd. Samen goed voor data van 7520 mannen en vrouwen uit de VS, Canada en Europa.

De uitkomst druist in tegen het buikgevoel van velen: vrouwen in een relatie blijken gemiddeld iets tevredener met hun seksleven dan mannen. Wanneer deelnemers hun plezier in seks en hun algemene tevredenheid over hun seksleven moesten beoordelen, scoorden vrouwen net iets hoger.

Mannen rapporteerden daarentegen meer seksuele opwinding, maar ook meer seksuele remming. Met andere woorden: zij raken misschien sneller opgewonden, maar dat vertaalt zich niet automatisch in grotere tevredenheid.

Het verschil tussen mannen en vrouwen is overigens klein, benadrukken de onderzoekers. Het gaat niet om een kloof, maar om een subtiele verschuiving.

Seksuele tevredenheid draait niet alleen om lichamelijk genot, maar ook om wat seks betekent voor de relatie. Eerder onderzoek liet zien dat vrouwen gemiddeld meer waarde hechten aan de verbindende, relationele kant van seks. Het lag dus voor de hand dat hun hogere tevredenheid misschien simpelweg voortkwam uit grotere relatietevredenheid.

Maar toen de onderzoekers statistisch corrigeerden voor hoe tevreden mensen waren over hun relatie, bleef het verschil bestaan. Ook wanneer rekening werd gehouden met hoe tevreden hun partner was over het seksleven – iets waar vrouwen doorgaans meer gewicht aan toekennen – veranderde de uitkomst niet.

Vrouwen bleven gemiddeld nét iets tevredener dan mannen.

De rol van sleur en nieuwigheid

Een mogelijke verklaring is dat mannen gemiddeld sterker hechten aan seksuele variatie en nieuwigheid. Als die prikkels in langdurige relaties afnemen, zou hun tevredenheid sneller kunnen dalen.

Een aanvullende analyse ondersteunt dit voorzichtig: het sekseverschil was vooral zichtbaar bij koppels die al langere tijd samen waren. Toch waarschuwen de auteurs dat het effect klein is en niet moet worden overdreven.

Er is nog een alternatieve verklaring. Hoewel deelnemers anoniem antwoord gaven, suggereren de onderzoekers dat vrouwen mogelijk minder geneigd zijn om ontevredenheid over seks expliciet te benoemen. Sociale normen kunnen maken dat zij terughoudender zijn in het uiten van seksuele problemen.

Met andere woorden: misschien zijn mannen en vrouwen even tevreden, maar rapporteren vrouwen hun onvrede minder snel.

Wat deze meta-analyse vooral laat zien, is dat het stereotype van de altijd tevredener man geen stevige wetenschappelijke basis heeft. Als er al een verschil is, dan wijst het licht in het voordeel van vrouwen.