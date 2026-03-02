Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

Het draait niet alleen om het aantal uren dat je slaapt, maar zeker ook om het tijdstip dat je onder de wol kruipt. Volgens slaapwetenschapper Marcos Vázquez is je slaapschema zelfs een van de belangrijkste voorspellers van je sterfdaturm.

Ons lichaam draait op een interne biologische klok. Wie dit circadiaanse ritme structureel met voeten treedt, saboteert zijn eigen herstelprocessen. Vázquez verwijst naar onderzoek in het Journal of Clinical Sleep Medicine: "De regeneratieve processen die tijdens de slaap plaatsvinden, zijn effectiever wanneer ze zijn afgestemd op onze circadiaanse ritmes. Uit onderzoek blijkt dat de laagste sterftecijfers worden waargenomen bij mensen die rond 23.00 uur naar bed gaan en tussen 6.00 en 7.00 uur wakker worden."

Regelmaat en structuur

Uitslapen na 8.00 uur blijkt slechter voor je levensduur dan al om 5.00 uur naast je bed staan. En er is meer. Een studie in Sleep stelt dat regelmaat nog belangrijker is dan slaapduur. Elke dag rond hetzelfde tijdstip naar bed en eruit, daar is de echte gezondheidswinst te vinden. Beter zes uur strak gepland dan de ene nacht vijf en de andere tien.

Vooral nachtbrakers moeten oppassen. Onderzoek in Chronobiology International toont aan dat zij tien procent meer risico lopen op overlijden dan vroege vogels. "Dat gezegd hebbende, maak je niet te druk om het exacte schema, maar probeer er zo dicht mogelijk bij te komen en wees consistent met je routine", nuanceert Vázquez.