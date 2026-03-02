ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

gezondheid
door Nina van der Linden
maandag, 02 maart 2026 om 9:56
ANP-358584782
Het draait niet alleen om het aantal uren dat je slaapt, maar zeker ook om het tijdstip dat je onder de wol kruipt. Volgens slaapwetenschapper Marcos Vázquez is je slaapschema zelfs een van de belangrijkste voorspellers van je sterfdaturm.
Ons lichaam draait op een interne biologische klok. Wie dit circadiaanse ritme structureel met voeten treedt, saboteert zijn eigen herstelprocessen. Vázquez verwijst naar onderzoek in het Journal of Clinical Sleep Medicine: "De regeneratieve processen die tijdens de slaap plaatsvinden, zijn effectiever wanneer ze zijn afgestemd op onze circadiaanse ritmes. Uit onderzoek blijkt dat de laagste sterftecijfers worden waargenomen bij mensen die rond 23.00 uur naar bed gaan en tussen 6.00 en 7.00 uur wakker worden."
Regelmaat en structuur
Uitslapen na 8.00 uur blijkt slechter voor je levensduur dan al om 5.00 uur naast je bed staan. En er is meer. Een studie in Sleep stelt dat regelmaat nog belangrijker is dan slaapduur. Elke dag rond hetzelfde tijdstip naar bed en eruit, daar is de echte gezondheidswinst te vinden. Beter zes uur strak gepland dan de ene nacht vijf en de andere tien.
Vooral nachtbrakers moeten oppassen. Onderzoek in Chronobiology International toont aan dat zij tien procent meer risico lopen op overlijden dan vroege vogels. "Dat gezegd hebbende, maak je niet te druk om het exacte schema, maar probeer er zo dicht mogelijk bij te komen en wees consistent met je routine", nuanceert Vázquez.
Bronnen: Journal of Clinical Sleep; Medicine Chronobiology International

Lees ook

Vallen mannen echt sneller in slaap na seks?Vallen mannen echt sneller in slaap na seks?
Waarom kunnen sommigen functioneren op 4 uur slaap en anderen niet?Waarom kunnen sommigen functioneren op 4 uur slaap en anderen niet?
Elke nacht acht uur slapen? Zo kom je erachter hoeveel slaap je echt nodig hebtElke nacht acht uur slapen? Zo kom je erachter hoeveel slaap je echt nodig hebt
De simpele slaap‑hack uit de New York Times die slechte slapers hoop geeftDe simpele slaap‑hack uit de New York Times die slechte slapers hoop geeft
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546522873

Enorme studie onthult geheim voor een gezond hart. En het is niet minder vet of koolhydraten eten

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

anp010326106 1

Poetin noemt dood Khamenei 'cynische moord'

anp010326105 1

Britse minister: ook Iraanse raketten richting Cyprus waargenomen

294732966_m

Donald Trumps oorlog gaat over maar één ding: Donald Trump.

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

Loading