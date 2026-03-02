ECONOMIE
Wat valt te verwachten voor de (Nederlandse) economie door Iran

Economie
door Gerard Driehuis
maandag, 02 maart 2026 om 6:03

De economische gevolgen van het Iran-conflict zijn verstrekkend en raken meerdere sectoren wereldwijd. Analisten verwachten dat de aanvallen een golf van inflatie, hogere energieprijzen en verstoorde toeleveringsketens zullen veroorzaken, waarbij de uiteindelijke impact afhangt van de duur en schaal van het conflict.

Olieprijzen als grootste risicofactor

Iran is de vierde grootste OPEC-producent en produceert circa 3,3 miljoen vaten per dag. Vóór de aanvallen sloot Brent op $72,48 per vat; analisten verwachten nu een stijging naar $90–$100 bij de heropening van de markten maandag. Rapidan Energy voorspelt een sprong van $20 per vat tenzij er snel de-escalatie komt. Als de Straat van Hormuz — waar dagelijks 20 miljoen vaten doorheen stromen, oftewel 20% van de wereldwijde petroleumconsumptie — wordt geblokkeerd, zouden de oorlogspremies op olie exponentieel stijgen.

Gevolgen voor Europa en Nederland

De impact op Europa is aanzienlijk. EU-analisten schatten dat de groeiprognose voor 2026 met circa 0,4 procentpunt kan dalen, waardoor de EU-27-groei op slechts 0,9% zou uitkomen. Vooral Duitsland, Italië en Polen — sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen voor zware industrie — worden hard geraakt. Andere gevolgen voor Europa:
  • Hogere transportkosten: Omvaren via Kaap de Goede Hoop voegt tot twee weken toe aan scheepvaartroutes tussen Azië en Europa, met vrachtprijzen die circa 20% stijgen.
  • Vertraagde renteverlagingen: De ECB zou renteverlagingen kunnen uitstellen tot minstens het laatste kwartaal van 2026.
  • Euro-verzwakking: Een zwakkere euro verhoogt de importrekening verder, terwijl Italiaanse spreads onder druk komen.

Impact op Iran zelf

De Wereldbank heeft haar prognose voor Iran drastisch bijgesteld: van 0,7% groei in 2025 naar een krimp van 1,7%, met een verdere daling van 2,8% verwacht voor 2026. De rial heeft meer dan 90% van zijn waarde verloren ten opzichte van de dollar sinds 2018, en de inflatie overschrijdt 40–50% per jaar. Iran heeft naar schatting meer dan $450 miljard aan olie-inkomsten misgelopen door decennia van sancties.

Scenario's voor de wereldeconomie

De uitkomst hangt sterk af van de verdere escalatie:
ScenarioOlieprijs (Brent)Economisch effect
Snelle de-escalatie~$80–85/vatBeperkte schok, marktherstel binnen weken 
Aanhoudende verstoring Iraanse export~$91/vat in Q4 2026Wereldwijd aanbodtekort mogelijk ondanks OPEC+-verhoging 
Blokkade Straat van Hormuz>$100/vatZware recessierisico's, vergelijkbaar met oliecrises jaren '70 
OPEC-landen en Rusland overwegen een grotere dan verwachte productieverhoging tijdens hun vergadering van zondag om de gevolgen te dempen. Toch waarschuwen economen dat zelfs bij een ruim aanbod — BloombergNEF verwachtte een overschot van 3,2 miljoen vaten per dag in 2026 — een volledige verwijdering van Iraanse olie de markt in een tekort kan duwen.

