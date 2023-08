PostNL wil de post niet meer iedere dag bezorgen

Het lukt PostNL niet meer om vijf dagen in de week bij iedereen de post te bezorgen, zegt het bedrijf. Er staat in de wet dat het bedrijf dat moet doen en dat 95% van de brieven na 24 uur bezorgd moeten zijn. PostNL haalde vorig jaar maar 91%.

PostNL wil daarom het nieuwe kabinet in gesprek over een aanpassing van de Postwet, zegt topvrouw Herna Verhagen bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Want PostNL wil minder vaak bezorgen of er langer over mogen doen. Verhagen wees ook op het gebrek aan postbodes. „Het lukt ons niet om deze vacatures snel te vervullen. We doen er alles aan, bijvoorbeeld rekrutering in verschillende doelgroepen zoals studenten, ouderen en statushouders. We bieden meteen een vast contract aan, maar we hebben concurrentie van andere bedrijfstakken”, zegt de topvrouw.

„Als we een landelijk betrouwbaar netwerk willen hebben voor postbezorging dan zullen er sommige zaken aangepast moeten worden, naast wat we zelf kunnen doen. We gaan in gesprek met het nieuwe kabinet”, zegt Verhagen.