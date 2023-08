CBS bevestigt afkoeling inflatie tot 4,6 procent in juli

Consumentengoederen en -diensten waren in juli 4,6 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers. Het inflatiecijfer komt overeen met een eerder gemelde snelle raming. In juni was de inflatie nog 5,7 procent.

De afname van de inflatie komt vooral door de prijsontwikkelingen van energie. Sinds januari dalen de prijzen van energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming, al gestaag. In juli was energie 34,5 procent goedkoper dan een jaar eerder. In juni waren de prijzen 19,1 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Ook de prijsontwikkelingen van kleding en voeding lieten de ontwikkeling van de inflatie dalen. Kleding was in juli 5,5 procent duurder dan een jaar eerder, in juni was dat nog 10,5 procent. De prijsstijging van voedingsmiddelen daalde van 13,1 procent in juni naar 11,7 procent in juli. Vooral de prijsontwikkeling van zuivel droeg bij aan deze afname. De woninghuren waren in juli gemiddeld 2,1 procent hoger dan een jaar eerder. Een jaar geleden was de stijging groter, toen was de gemiddelde huurstijging op jaarbasis 3,0 procent.

'Geen loon-prijsspiraal'

De prijzen van motorbrandstoffen hadden een verhogend effect op de inflatie. Per 1 juli zijn de accijnstarieven van motorbrandstoffen namelijk weer verhoogd. In juli waren motorbrandstoffen weliswaar 11,1 procent goedkoper dan in juli 2022, maar in juni was de prijsdaling op jaarbasis nog ruim 23 procent. Naast motorbrandstoffen hadden ook de prijzen van een verblijf in een bungalowpark een verhogend effect op de ontwikkeling van de inflatie.

Om een goede vergelijking te maken met andere Europese landen geeft het CBS ook inflatiecijfers volgens de Europese methode, waarin onder meer geen rekening wordt gehouden met de woninghuren. De inflatie kwam dan uit op 5,3 procent, tegen 6,4 procent in juni. De inflatie in de eurozone daalde van 5,5 procent in juni naar 5,3 procent in juli.

Vakbond CNV zegt in een reactie op de cijfers zich niet tegen te laten houden met looneisen door "spookverhalen van werkgevers" over een hogere inflatie door stijgende lonen. "Er is geen loon-prijsspiraal", aldus de bond.