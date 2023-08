Boerenactiegroep FDF woedend om strengere stikstofnormen

Farmers Defence Force (FDF) vindt het "beschamend en eenzijdig" dat het demissionair kabinet de stikstofnormen de komende jaren wil aanscherpen op basis van de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW). "Er wordt totaal niet gemeld wat er allemaal mis is met die KDW's. We kunnen daar zonder enige twijfel over zeggen dat ze onbetrouwbaar zijn", stelt Sieta van Keimpema van de boerenorganisatie. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte donderdag, na onderzoek door Wageningen University & Research (WUR), bekend dat de stikstofnormen strenger zullen worden. De KDW die nu gehanteerd wordt, bepaalt hoeveel stikstof maximaal mag neerslaan voordat natuurschade ontstaat. De rechter toetst aan hand van deze KDW. "De KDW's zijn vastgesteld via een model waarvan het RIVM heeft toegegeven dat die er met een factor 200 naast kan zitten. In het rapport van Johan Remkes is al vastgesteld dat KDW's niet geschikt zijn en onrealistisch laag zijn vastgesteld", stelt Van Keimpema, die aan de Tweede Kamerverkiezingen meedoet namens Belang van Nederland (BVNL). "En nu worden deze verkeerde aannames gebruikt om bedrijven eruit te jagen", vervolgt ze. Kamervragen Van Keimpema wil dat er Kamervragen gesteld gaan worden over de kwestie. "We zijn blijkbaar ook vergeten dat alle bedrijven die stikstof uitstoten een vergunning moeten hebben. Maar de aandacht gaat weer volledig uit naar de agrarische sector." Farmers Defence Force gaat "elke boer die voor de rechter komt" voorzien van rapporten om ze bij te staan. "En dan is het een knappe rechter als hij wil constateren dat KDW's in Nederland op een goede manier zijn vastgesteld", besluit Van Keimpema.