De 10 stomste dingen die Donald Trump ooit heeft gezegd

Donald Trump staat bekend om zijn idiote uitspraken, die vaak niet kloppen of op z’n minst de wenkbrauwen doen fronsen. Of je de Amerikaanse president nu verafschuwt of niet, één ding is zeker: zijn mond is een onuitputtelijke bron van absurditeiten. Dit zijn de tien domste dingen die hij ooit heeft gezegd.

1. Transgender muizen

Trump beweerde dat oud-president Joe Biden 8 miljoen dollar uitgaf om muizen transgender te maken. Waarschijnlijk bedoelde hij transgene muizen, een wetenschappelijke techniek.

2. Spanje is een BRICS-land

Volgens Trump hoort Spanje bij BRICS, een blok van opkomende economieën. Spanje zit daar helemaal niet in en is veel rijker dan de BRICS-landen.

3. Ik ben de koning

Nadat hij een tolplan in New York wist te stoppen, riep Trump op Truth Social: “Lang leve de koning!” De gouverneur antwoordde: “We zijn een rechtsstaat, geen koninkrijk.”

4. Hij laat Harry met rust omdat ‘Meghan al erg genoeg is’

Trump wil miljoenen mensen deporteren, maar niet prins Harry: “Hij heeft al genoeg problemen met zijn vrouw, zij is verschrikkelijk.”

5. Plastic rietjes zijn beter, papieren exploderen

Trump beloofde de plastic rietjes terug te brengen, omdat papieren exemplaren “exploderen in seconden”.

6. Windmolens maken walvissen gek

Hij haat windenergie en beweert dat windmolens walvissen “gek maken”. Er is geen bewijs voor die claim.

7. Eieren zijn 30 procent goedkoper geworden

Trump zei dat eieren 30 procent goedkoper waren geworden in een week. In werkelijkheid stegen de prijzen met 28 procent.

8. Hij wist niet dat hij zelf handelsverdrag tekende

Trump bekritiseerde een handelsdeal met Canada en Mexico… die hij zelf had ondertekend.

9. Hij fantaseerde over geweld tegen Liz Cheney

Trump stelde zich voor dat Cheney onder schot stond: “Laten we haar daar neerzetten met geweren op haar gericht.” Onvoorstelbaar.

10. Je zet één voet op Amerikaans grondgebied en bent burger

Volgens Trump krijg je automatisch het staatsburgerschap als je “één voet” op Amerikaans grondgebied zet. Klopt niet, en hij wil die ‘wet’ afschaffen, die helemaal niet bestaat.