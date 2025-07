Waarom alcohol op latere leeftijd zoveel schadelijker is

Wat je vroeger zonder moeite wegdronk, kan je op latere leeftijd ineens niet meer aan. Een paar biertjes of een glaasje wijn hebben simpelweg een grotere impact op een ouder lichaam. Uit steeds meer onderzoek blijkt: hoe ouder je wordt, hoe schadelijker alcohol voor je is, zelfs als je maar af en toe drinkt.

"Alcohol beïnvloedt bijna elk orgaan in het lichaam”, legt Sara Jo Nixon uit aan The New York Times. En juist omdat die organen met de jaren gevoeliger worden, is de impact groter. Spieren, hart, hersenen en spijsvertering: alles reageert anders dan vroeger.

Ook volgens hoogleraar Paul Sacco onderschatten veel mensen dat. "De alcohol die je vroeger goed kon hebben, heeft op oudere leeftijd een veel sterkere werking op je lichaam en brein.”

Minder vocht, meer effect

Rond je 65e begint je lichaam minder vocht vast te houden en neemt je spiermassa af. Daardoor stijgt je bloedalcoholgehalte sneller dan vroeger, zegt onderzoeker Aaron White. Waar je eerder drie glazen nodig had om wat te voelen, is één glas nu soms al genoeg om aangeschoten te raken. En dat vergroot het risico op vallen en verwondingen.

En het gaat verder dan dat. Volgens Nixon gaat het werkgeheugen al achteruit bij lagere alcoholwaarden. In rijsimulaties presteerden sommige ouderen slechter na nog geen vol glas.

Veel ouderen slikken bovendien medicijnen. Denk aan bloeddrukverlagers, diabetesmiddelen of slaapmedicatie. Combineer die met alcohol en het kan flink misgaan, waarschuwt gezondheidswetenschapper Aryn Phillips. Van hartritmestoornissen tot maagproblemen of ademhalingsmoeilijkheden, zelfs een simpele aspirine kan al verkeerd vallen.

Wat is nog wél verantwoord?

Toch drinkt zo’n 12 procent van de 65-plussers nog altijd vier tot vijf glazen op een avond. En het hardnekkige idee dat één glas wijn per dag ‘gezond’ zou zijn, wordt door recente studies steeds vaker onderuitgehaald. De nieuwe conclusie: geen alcohol is beter dan een beetje.

Toch adviseert Nixon dat ouderen maximaal één glas per dag drinken en hooguit zeven per week, afhankelijk van je gezondheid en medicijngebruik. "Wat veilig is, verschilt per persoon”, vult voedingsexpert Michael Wheeler aan. "Zelfs voor experts is het lastig daar harde uitspraken over te doen.”

Tijd om te luisteren naar je lijf

Merk je dat drank je zwaarder valt dan vroeger? Slaap je slechter of voel je je vaker draaierig na een borrel? Dat zijn signalen om serieus te nemen. Minder drinken – of stoppen – kan dan een verstandige stap zijn.

En als je al bent gestopt? Dan is het advies van Dr. Phillips glashelder: "Als je nu niet drinkt, begin er dan ook niet aan. En als je wel drinkt, doe het dan bewust, wees eerlijk tegen je arts en doe het in een veilige omgeving.”