Dit is hoe vaak je je lakens écht zou moeten wassen, volgens de wetenschap

Veel mensen wassen hun beddengoed maandenlang niet, maar volgens een expert die met de Britse krant Daily Mail sprak is dat een grote vergissing.

Het verwisselen van beddengoed staat bij de meeste mensen niet bepaald bovenaan het lijstje met favoriete klusjes. Vooral het omslaan van een dekbedovertrek is voor velen een waar drama. Maar volgens microbioloog Primrose Freestone van de Universiteit van Leicester maken we een grote fout als we dit te lang uitstellen.

Wat er precies gebeurt in je bed is namelijk minder fris dan je zou denken. Elke nacht zweten we tot een halve liter vocht uit. Ook komen er oliën vrij uit onze huid. En laten we niet spreken over de talloze huidcellen die we in bed achterlaten. Zelfs douchen voor het slapengaan beperkt de schade amper.

Wekelijks wassen is het minimum

In een gesprek met de Britse krant Daily Mail legt Freestone uit dat lakens en kussenslopen daarom minimaal één keer per week gewassen zouden moeten worden. Dat is van groot belang, zegt hij. "Terwijl we vaak focussen op hoeveel uren slaap we krijgen, is de kwaliteit van onze slaapomgeving ook belangrijk," aldus de expert. Voor mensen die ziek zijn geweest of huisdieren hebben die soms in bed liggen, geldt zelfs: twee keer per week een frisse set lakens.

Voor mensen met een verzwakt immuunsysteem is het risico nog groter: gebruikte kussens kunnen schimmels bevatten die ernstige infecties veroorzaken. Sommige van deze schimmels kunnen weken- of zelfs maandenlang overleven op textiel. Hoe meer je let op de hygiëne van je bed, hoe beter dus.