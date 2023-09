Belasting op gas omhoog: “Niet te betalen voor huishoudens die weinig te besteden hebben”

De energierekening blijft oplopen. In 2024 komt er gemiddeld 90 euro bij op jaarbasis, meldt Gaslicht.com. Dat komt doordat de overheid de belasting op gas verhoogt.

Directeur Ben Woldring legt uit in De Telegraaf: "De gasbelasting in Nederland behoorde al tot de hoogste van Europa. De energiebelasting op gas stijgt in 2024 nog eens met 19 procent. Huishoudens die weinig te besteden hebben, kunnen dit niet meer behappen.”

De prijs van een kuub gas gaat met 11 cent omhoog. "Daardoor komen de tarieven van veel energiecontracten weer rond het niveau van het prijsplafond te liggen”, aldus Woldring. De belasting op stroom gaat daarentegen met 2 cent per kWh omlaag om zo het gebruik van elektriciteit aan te moedigen in plaats van gas.

De totale overheidsheffingen zijn hard opgelopen: in 2009 was dit nog zo'n 355 euro per jaar voor een gemiddeld huishouden, nu is dat 916 euro.

Behalve de 90 euro extra aan energiebelasting komt er ook nog 100 euro bovenop de energierekening omdat consumenten meer moeten betalen voor transport van gas en stroom naar hun huis. Vanwege de energietransitie steken netbeheerders miljarden in de uitbreiding van het energienet. Die kosten worden uiteraard doorberekend aan de verbruikers.