Bizar: producten van Ikea en Action worden op Bol.com voor het zesvoudige verkocht

Het mag én het is goede handel, dus het gebeurt: producten van Action, Lidl en Ikea worden op Bol.com en Amazon.nl aangeboden voor zes keer de prijs.

Saillant voorbeeld: de kalkreiniger Superfinn van de Action is in de winkel zelf te koop voor 1,42 euro. Bestel je hem op Bol.com dan betaal je 9,29 euro. Of neem de Spargo-schoonmaakdoekjes. Bij de Action te koop voor 0,99 euro per stuk, op Bol.com kun je een 'voordeelbundel' bestellen met zes stuks voor 13,99 euro. Ook een erge: de Silvercrest-airfryer van Lidl kost bij de budgetsuper 39,99 euro en op Bol.com 74,99, waarbij de online-retailer ook nog suggereert dat je 10 procent korting krijgt.

Amazon staat dan weer vol met veel te dure IKEA-producten. Zo kun je er het populaire Martorp-bestek aanschaffen voor 120,34 euro. Maar als je slim bent, ga je gewoon naar de woonwinkel zelf. Daar betaal je namelijk maar 34,99 euro. En het schuimmatras Åkrehamnen kost bij Amazon 625 euro, terwijl IKEA zelf maar 199 euro vraagt.

Pure afzetterij dus. Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, reageert in het AD: "De externe verkopers kiezen vooral populaire producten, die in de stenen winkels snel uitverkocht zijn. Niet alleen omdat consumenten ze en masse kopen, maar dus ook doordat een aantal profiteurs die spullen groot inslaat om vervolgens voor veel meer geld door te verkopen.’’

Check dus altijd eerst voor je iets bij Amazon of Bol bestelt of het niet elders goedkoper te krijgen is.