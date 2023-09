Bloomberg: oprichter wankel vastgoedconcern Evergrande zit vast

Oprichter Hui Ka Yan van het financieel wankele Chinese vastgoedconcern Evergrande is onder politiesurveillance geplaatst, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het is niet direct duidelijk waarom Hui onder deze vorm van huisarrest is geplaatst. De voormalige voorzitter van Evergrande zou de plek waar hij vastzit niet mogen verlaten en niet mogen praten of contact leggen met anderen zonder toestemming.

Hui zou eerder deze maand zijn opgepakt door de Chinese politie. Hij gold een tijdlang als een van de rijkste mensen ter wereld, toen de beurswaarde van Evergrande in 2017 een piek bereikte. Ook stond hij bekend als een zakenman met veel belangrijke politieke contacten in China.

Dat hij nu vastzit, wijst erop dat de financiële problemen bij zijn zakenimperium niet alleen een zakelijk schandaal zijn maar ook strafrechtelijke gevolgen hebben. Daarmee neemt ook de onzekerheid over reddingspogingen van Evergrande toe.

Herstructureringsplan

De financiële problemen van Evergrande spelen een centrale rol in de crisis op de Chinese woningmarkt. Het bedrijf groeide jarenlang razendsnel met behulp van steeds nieuwe leningen en breidde uit naar andere activiteiten, waaronder elektrische auto's en het opkopen van voetbalclubs.

Maar zo'n anderhalf jaar geleden bleek de schuldenberg onhoudbaar geworden. In augustus vroeg het bedrijf in de Verenigde Staten een vorm van faillissementsbescherming aan, om zo orde op zaken te kunnen stellen. Onlangs zei Evergrande dit herstructureringsplan aan te moeten passen en schrapte het bedrijf belangrijke vergaderingen met buitenlandse schuldeisers. Ook miste Evergrande een afbetaling op een obligatie.