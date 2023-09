Onderzoek: Nederlanders bezuinigen op spullen via het internet

Nederlanders kopen minder spullen via het internet nu de prijzen overal flink zijn gestegen en het leven een stuk duurder is geworden. Webwinkels voelen dat in hun cijfers, komt naar voren uit nieuw onderzoek van marktvorser GfK in opdracht van onder meer brancheorganisatie Thuiswinkel.org. In de eerste helft van dit jaar werd 3 procent minder online uitgegeven aan producten dan in dezelfde periode vorig jaar. Marlene ten Ham, algemeen directeur bij Thuiswinkel.org, denkt dat meespeelt dat consumenten hun uitgaven willen drukken. "Ze proberen geld te besparen door aankopen uit te stellen, prijzen te vergelijken en hun vaste lasten te verlagen." Vooral op gebied van telecom en in de categorie home & living wordt er volgens de branche online minder besteed. "Tijdens de coronaperiode hebben consumenten geïnvesteerd in hun huis en thuiswerksituatie, dus die aankopen zijn toen al gedaan. Nu kiezen consumenten eerder voor evenementen, dagjes uit of zelf dingen opknappen", merkt Ten Ham. Daling productaankopen Ook het aantal productaankopen is gedaald, namelijk met 1 procent. Dit is vooral te merken bij bijvoorbeeld de onlinekledingverkoop, waar de cijfers met wel 12 procent terugliepen. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met onder meer PostNL en de Betaalvereniging Nederland. "In vergelijking met 2019, de periode voor covid, geeft de Nederlandse consument nog altijd meer uit aan onlineaankopen", stelt Ten Ham. "Dit kan te maken hebben met prijsstijgingen, maar we zien ook dat het aandeel online ten opzichte van de totale bestedingen nog steeds hoger is dan toen." Groei onlinedienstensector De branche zag de totale onlinebestedingen van Nederlanders in de eerste zes maanden van dit jaar wel met 2 procent toenemen, tot 16,3 miljard euro. Dit is te danken aan de onlinedienstensector, die flink is gegroeid na corona. Dan gaat het bijvoorbeeld om het boeken van vakanties en evenementen. Dit doen mensen tegenwoordig steeds vaker online in plaats van in een fysieke winkel. In het eerste halfjaar werd er wel 10 procent meer online uitgegeven aan diensten dan in dezelfde periode in 2022. Ook de onlineverkoop van verzekeringen valt in de dienstencategorie. Daar wijzen de cijfers wel weer op een stevige daling van de bestedingen. "Consumenten besparen dus niet op ervaringen, maar wel op vaste lasten zoals verzekeringen en telecom", concludeert Ten Ham.