Wat kost tien minuten douchen in 2023?

Douchen is voor de één een puur functionele schoonmaakbeurt, maar voor de ander hét moment om wakker te worden in de ochtend, of te ontspannen en de zorgen van zich af te spoelen in de avond. Hoeveel euro's verdwijnen er door het doucheputje gedurende een douchebeurt van tien minuten?

Nederlanders gebruiken gemiddeld 128 liter drinkwater per persoon per dag, volgens het CBS; een stuk meer dan de 50 liter die je volgens de WHO nodig hebt om comfortabel te leven. Zo'n 36 procent van het water (46,2 liter) gebruiken we om te douchen. Een douchebeurt van tien minuten kost ongeveer 80 liter, en om dit water te verwarmen in zo'n 0,6 m3 gas nodig.

Het prijsplafond voor gas is sinds 1 januari 2023 1,45 per m3 en de waterprijs is zo'n 1,24 euro per 1000 liter. Tien minuten douchen kost met deze prijzen 0,98 euro. Een uur douchen kost dus bijna zes euro. Sta je dagelijks tien minuten onder de douche, dan kost het 29,40 euro per maand en 357,70 euro per jaar.

De gemiddelde douchetijd in Nederland is negen minuten, maar in drie minuten kun je ook makkelijk klaar zijn. Het loont zeker de moeite om zuiniger met water en energie om te gaan. Niet alleen om geld te besparen, maar ook om het milieu een handje te helpen. Ook een waterbesparende douchekop, kouder douchen of een regenton brengen de GWE-kosten naar beneden.