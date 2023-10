Vliegen wordt minder goedkoop

Vliegtickets worden fors duurder door de stapeling van allerlei vlieg- en milieubelastingen en de krimp van Schiphol. President-directeur Marjan Rintel van KLM vindt dat niet fijn en waarschuwt dat reizigers daardoor over de grens zullen trekken, zo schrijft De Telegraaf.

"De maatregelen buitelen over elkaar heen in deze verkiezingskoorts. Alle politieke partijen hebben het over vliegen, maar het zou moeten gaan over vervuiling. Wij investeren miljarden in een stillere en zuinigere vloot." Dat geeft volgens Rintel aantoonbaar resultaat. "Houd op met het stapelen van nationale belastingen, want dat helpt de duurzaamheid niet. Mensen gaan dan gewoon de grens over naar een andere luchthaven en vliegmaatschappij", aldus de topvrouw.

Ze reageert op de verschillende plannen van politieke partijen voor de luchtvaart en de omstreden krimp van Schiphol, die door het demissionaire kabinet is doorgezet. "Op een vliegticket naar bijvoorbeeld Boedapest zit nu al 60% aan belastingen en heffingen", aldus Rintel.