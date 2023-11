Britse youtubers zijn goedkoper uit met boodschappen door naar Polen te vliegen

Twee Britse youtubers sloegen twee vliegen in één klap. Ze hebben pijnlijk duidelijk gemaakt hoe duur de boodschappen zijn in Engeland, én hoe belachelijk goedkoop vliegen is. Ze bezochten een Poolse Lidl in plaats van hun Britse Lidl om de hoek en waren inclusief overnachting en extra koffers nog steeds goedkoper uit.

Josh en Archie werkten nauwkeurig het boodschappenlijstje af dat door de Britse overheid gebruikt wordt om de inflatie te bepalen. Dit kostte hen in Engeland 164,47 pond (omgerekend zo'n 190 euro). Ze kozen voor de Lidl omdat dit de enige supermarktketen is die in zowel Polen als Engeland actief is.

Het is spotgoedkoop om naar Polen te vliegen. Het duo was bij Ryanair slechts 13,38 pond kwijt voor een retourtje. Voor de extra bagagekosten op de terugreis waren ze 34,28 pond kwijt, want de boodschappen – waaronder eieren, olijfolie en een hele kip – pasten uiteraard niet allemaal in de handbagage. Ook kwamen er nog kosten overheen voor de bus en een overnachting in een hostel. Het had zelfs nog goedkoper gekund als ze op dezelfde dag weer terug waren gevlogen.

Ze hadden daardoor nog meer dan 100 pond over om de boodschappen te halen bij de Lidl in Poznan. Uiteindelijk gaf de kassa 521 zloty aan, oftewel 96,75 Britse pond. Het stel hield dus 11,14 pond over na hun stunt.

En passant bleek dat de beveiliging op vliegvelden ook zo lek is als een mandje. Het invoeren van vlees, vis en zuivel in de ruimbagage – wat nota bene in doorzichtige plastic tassen zat – is verboden, net als vloeistoffen in de handbagage. Het kwam allemaal echter zonder problemen Groot-Brittannië binnen.