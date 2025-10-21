50660882Adidas verhoogt jaarverwachting om 'aanhoudend momentum'

HERZOGENAURACH (ANP) - Adidas heeft zijn financiële verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. De Duitse sportkledingfabrikant verwijst daarbij naar "aanhoudend momentum" van het Adidas-merk en beter dan verwachte bedrijfsresultaten. Daarnaast boekt het bedrijf naar eigen zeggen succes met inspanningen om de extra kosten deels op te vangen die het gevolg zijn van de verhoogde Amerikaanse importtarieven.

Adidas verwacht dat de aangepaste winst voor aftrek van rente en belastingen uitkomt op ongeveer 2 miljard euro, waarbij eerder nog werd gerekend op 1,7 tot 1,8 miljard euro.

"De omstandigheden zijn volatiel door de verhoogde importheffingen van de Verenigde Staten en veel onzekerheid onder zowel retailers als consumenten wereldwijd", stelt topman Bjørn Gulden. "Desondanks werken onze teams hard en slaan ons merk en producten goed aan bij de consument." Het Duitse sportmerk blijft profiteren van de populariteit van zijn sportschoenen in retrostijl, zoals de Samba en Gazelle.