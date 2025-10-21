Eerste besmetting van nieuwe variant mpox ontdekt in Nederland

DEN HAAG (ANP) - Eind vorige week is in Nederland voor de eerste keer een besmetting vastgesteld met de nieuwe variant van de infectieziekte mpox. De patiënt was niet gevaccineerd tegen het virus en was recent niet in het buitenland geweest. Wel had de man seks met andere mannen, meldt demissionair zorgminister Jan Anthonie Bruijn (VVD) dinsdag in een Kamerbrief.

De betrokkene is in isolatie geplaatst. De kans op verspreiding lijkt klein, aldus Bruijn. De GGD is bezig met een onderzoek naar de bron en de contacten die de man heeft gehad. Mannen die seks hebben met andere mannen vormen een hoogrisicogroep voor deze infectieziekte.