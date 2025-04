Artsen kunnen straks al bij de geboorte zien of je kind later ziek wordt

Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat het navelstrengbloed van pasgeborenen cruciale aanwijzingen bevat over hun toekomstige gezondheid. Dat zou het mogelijk kunnen maken om al vroeg in te grijpen en ernstige aandoeningen te voorkomen.

Een onderzoeksteam heeft het DNA in navelstrengbloed onder de loep genomen. De onderzoekers vonden speciale 'schakelaars' in het DNA die bepalen of bepaalde genen aan- of uitgezet worden. Deze schakelaars worden tijdens de zwangerschap beïnvloed door allerlei factoren, zoals de voeding en gezondheid van de moeder. Of ze aan of uit staan, heeft een impact op het risico om onder andere leveraandoeningen, diabetes en hartproblemen te ontwikkelen.

De wetenschappers volgden 38 kinderen vanaf hun geboorte tot ze tussen de 7 en 12 jaar oud waren. Ze keken naar verschillende gezondheidsmetingen, zoals hun gewicht, vetgehalte in de lever en bloeddruk. De DNA-schakelaars in hun navelstrengbloed voorspelden wie meer kans had op gezondheidsproblemen.

Niet onvermijdelijk

De ontdekking kan belangrijke gevolgen hebben voor de preventie van ziektes. Als artsen al bij de geboorte kunnen zien welke kinderen een verhoogd risico hebben, kunnen ze samen met de ouders een plan maken om problemen voor te zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aangepaste voedingsadviezen of extra gezondheidscontroles.

De onderzoekers zeggen wel dat een verhoogd risico niet betekent dat ziektes onvermijdelijk zijn. Het is meer zoals een weersverwachting: als je weet dat er misschien regen op komst is, kun je maar beter een paraplu meenemen. Op dezelfde manier kunnen families en artsen vroeg beginnen met het beschermen van de gezondheid van het kind. Hoewel het onderzoek nog klein was, zijn de resultaten zo veelbelovend dat er al een groter vervolgonderzoek is gestart.