Aanbestedingen bij EU-agentschappen moeten beter

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Rekenkamer (ERK) ziet nog steeds fouten bij openbare aanbestedingen door de 43 agentschappen van de Europese Unie. De procedures voor de gunning en uitvoering van contracten moeten worden verbeterd, oordeelt de controleur van bestedingen van EU-geld. Dat geldt ook voor de twee in Nederland gevestigde agentschappen Europol en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Bij deze twee agentschappen zijn bij de jaarlijkse controle door de Europese Rekenkamer geen grote onregelmatigheden geconstateerd.

"Het financieel beheer van de EU-agentschappen is over het algemeen goed", zegt Rekenkamerlid François-Roger Cazala. De inkoop en aanbesteding moet echter beter, "zodat de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding kan worden verkregen".

Verklaring

Vier agentschappen hebben geen goedkeurende verklaring gekregen. Het gaat om het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), de Europese Arbeidsautoriteit (ELA), het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (ENISA) en het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA).

Bij de EU-agentschappen werken meer dan 16.000 mensen. De meeste agentschappen worden bijna helemaal vanuit de EU-begroting gefinancierd.