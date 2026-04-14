ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aandacht voor banken op hoger Wall Street na kwartaalcijfers

Economie
door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 15:48
anp140426134 1
NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. Naast de ontwikkelingen rond de Iranoorlog ging de aandacht van beleggers uit naar de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup. JPMorgan, de grootste bank van de Verenigde Staten, presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Desondanks werd het aandeel 1,2 procent lager gezet. Topman Jamie Dimon waarschuwde voor complexe risico's voor de economie door de oorlog.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de plus op 48.241 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,4 procent tot 6913 punten en techbeurs Nasdaq klom 1 procent tot 23.406 punten. Maandag sloten de Amerikaanse beursgraadmeters al hoger na een negatief begin van de handelsdag, nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei dat Iran "heel graag" een deal wil sluiten.
De S&P 500-index eindigde maandag 1 procent hoger en maakte daarmee het koersverlies sinds het begin van de oorlog met Iran weer ongedaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_3602

209475731_m

IMG_3604

images

anp140426047 1

photosplitter-1776107090479

Loading