LHV: Huisartsen met ChipSoft moeten melding doen bij AP

DEN HAAG (ANP) - De Landelijke Huisartsen Vereniging adviseert huisartsen die met ChipSoft werken om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De vereniging schrijft op haar website dat dit volgens de AP moet na informatie die de toezichthouder tot nu toe heeft gekregen over de cyberaanval bij het bedrijf.

Een LHV-woordvoerder zegt dat er nog geen bevestiging is dat er gegevens zijn gelekt. Voor meer informatie over het advies verwijst naar de AP, die echter nog geen extra informatie kan geven.

Vorige week dinsdag werd bekend dat ChipSoft te maken had met een aanval met gijzelsoftware. Het bedrijf is een leverancier van software voor onder meer ziekenhuizen en huisartsen. Het bedrijf zegt nog geen uitspraken te kunnen doen over oorzaak, bron en omvang van de aanval.

Volgens de LHV gaat het om tientallen huisartsenpraktijken, waarvan de grootste groep in Noord-Limburg zit. De meeste praktijken hebben inmiddels al een melding bij de AP gedaan.