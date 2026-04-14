Amazon neemt Globalstar over en jaagt concurrentie met SpaceX aan

SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse techconcern Amazon neemt satellietcommunicatiebedrijf Globalstar over voor ongeveer 11,6 miljard dollar, omgerekend 10 miljard euro. Daarmee versterkt het bedrijf zijn plannen voor een eigen satellietnetwerk en zet het de concurrentie met SpaceX van Elon Musk verder op scherp.

Amazon biedt aandeelhouders van Globalstar 90 dollar per aandeel, ofwel een overnamepremie van 23,5 procent ten opzichte van de slotkoers van het bedrijf op maandag. Amazon bouwt aan zijn eigen satellietnetwerk in een lage baan om de aarde om te concurreren met het commerciële ruimtevaartbedrijf van Musk. De snelgroeiende Starlink-divisie van SpaceX heeft inmiddels meer dan 10 miljoen actieve klanten en circa 10.000 satellieten in een baan om de aarde. Naar verwachting boekt het bedrijf van Musk dit jaar een omzet van 9 miljard dollar.

Satellietbreedband groeit de laatste jaren hard, vooral in moeilijk bereikbare gebieden.