Aandeel Avantium onderuit om zorgen over kosten bioplasticfabriek

AMSTERDAM (ANP) - De ontwikkelaar van bioplastics Avantium heeft beleggers schrik aangejaagd met zijn halfjaarbericht. Het aandeel van het speciaalchemiebedrijf eindigde woensdag bijna 13 procent lager op de aandelenbeurs in Amsterdam.

Avantium meldde hogere kosten te hebben gemaakt bij de bouw van zijn fabriek in Delfzijl voor plantaardige grondstoffen voor plastics. Vooralsnog verliest het bedrijf alleen maar geld, maar meerdere grote bedrijven hebben de afgelopen jaren toegezegd klant te worden van de productiefaciliteit.

Bij zijn halfjaarcijfers meldde Avantium met banken te praten over het verlengen van een kredietfaciliteit. Daarnaast kijkt het bedrijf hoe meer financiering kan worden binnengehaald, bijvoorbeeld via de uitgifte van nieuwe aandelen, nieuw krediet of subsidies. Analisten van ING wijzen erop dat er ook goed nieuws is, zoals hogere inkomsten uit onderzoeksdiensten, maar "alle ogen zijn gericht op de balans en de voltooiing van de fabriek".

De AEX-index eindigde 0,5 procent hoger op 907,65 punten. De MidKap steeg 1,3 procent tot 887,03 punten. In Frankfurt en Parijs wonnen de belangrijkste graadmeters tot 0,5 procent, Londen eindigde een fractie hoger.