Aandeel vrouwen zonder eigen inkomen neemt steeds verder af

Nederland telt steeds minder vrouwen zonder eigen inkomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar had 6 procent van de vrouwen geen eigen inkomen uit werk of uitkering en volgde ook geen onderwijs. Tien jaar eerder was dit nog 10 procent.

Het CBS heeft met de Universiteit Utrecht eerder onderzoek gedaan naar wie de vrouwen zonder inkomen zijn. De vrouwen van 15 tot 65 jaar zonder eigen inkomen en die geen onderwijs volgen zijn gemiddeld 50 jaar. Ze zijn daarnaast veel vaker getrouwd en hebben vaker kinderen dan vrouwen die wel een inkomen hebben.

Ook is ongeveer een op de drie vrouwen zonder eigen inkomen in het buitenland geboren, een hoger percentage dan gemiddeld. Vrouwen zonder eigen inkomen wonen daarnaast vaker in minder welvarende huishoudens en vaker in stedelijke gebieden.

Vier groepen

Vrouwen zonder eigen inkomen zijn op basis van achtergrondkenmerken in te delen in vier groepen, volgens het CBS. De grootste groep, bijna de helft, bestaat uit moeders met volwassen kinderen. Deze vrouwen zijn gemiddeld 58 jaar oud, bijna allemaal getrouwd, hebben relatief hoge huishoudinkomens en zijn vaak in Nederland geboren.

Ongeveer een kwart bestaat uit moeders van schoolgaande kinderen. Deze vrouwen zijn gemiddeld 47 jaar, wonen naar verhouding vaker in stedelijke gebieden, zijn vaker buiten Europa geboren en hebben minder hoge huishoudinkomens.

Ziekte en zorg

De groep moeders van jonge kinderen tot vijf jaar beslaat 15 procent. Deze vrouwen zijn relatief jong (gemiddeld 34 jaar) en bijna allemaal samenwonend of getrouwd. De helft is buiten Europa geboren en hun huishoudens hebben het laagste huishoudinkomen van de vier groepen. De vierde, kleinste groep vrouwen woont vaker alleen of samen zonder getrouwd te zijn. Zij zijn gemiddeld 40 jaar, hebben geen kinderen en de welvaart van het huishouden is gemiddeld.

Uit ander, eerder CBS-onderzoek blijkt dat ziekte en zorg voor het gezin belangrijke redenen zijn voor vrouwen om niet te werken en ook niet naar werk op zoek te zijn. Zorg voor het gezin is een reden die mannen die niet werken bijna niet noemen.