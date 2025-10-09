Ruim 134.000 hypotheekaanvragen in derde kwartaal

DE MEERN (ANP) - Het aantal geregistreerde hypotheekaanvragen is in het derde kwartaal met 16 procent gestegen tot ruim 134.000 in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN), dat zo goed als alle hypotheekaanvragen in Nederland registreert. Het ging om aanvragen van woningkopers, maar ook van mensen die bijvoorbeeld een hypotheek verhogen voor een verbouwing.

In de kopersmarkt waren er 83.600 aanvragen. Daar vormden de opstromers, mensen die hun woning verkopen en een duurdere woning aankopen, met 17.990 aanvragen de grootste groep. De niet-kopersmarkt groeide naar 56.600 aanvragen, met hypotheekverhogingen als belangrijkste aanjager. Van dit aantal is de verbouwer met 22.370 goed voor de meeste aanvragen.

Gemiddeld werd door kopers een hypotheek van 374.000 euro aangevraagd, 3 procent meer dan een jaar geleden. De gemiddelde woningwaarde bereikte opnieuw een record met 513.000 euro, een toename van 4 procent.

Utrecht duurste provincie

HDN zegt verder dat in alle provincies de kopersmarkt groeide, aangevoerd door Utrecht en Drenthe. Daarnaast steeg de gemiddelde woningwaarde het sterkst in Friesland en Groningen. Utrecht bleef met een gemiddelde woningwaarde van 608.200 euro de duurste provincie om een huis te kopen.

"De toename van de opstromers zorgt voor meer doorstroming op de woningmarkt. Dat lijkt een positief signaal voor starters, want hierdoor komen er meer bestaande woningen vrij. Neemt niet weg dat de betaalbaarheid voor starters onder druk staat vanwege de hoge prijzen en een flink bedrag aan benodigd eigen geld", aldus HDN-directeur Jennifer op 't Hoog in een toelichting.