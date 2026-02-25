ECONOMIE
OVV en LVNL onderzoeken botsing tussen KLM-toestellen op Schiphol

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 9:36
anp250226060 1
AMSTERDAM (ANP) - De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) doen onderzoek naar een incident waarbij twee KLM-vliegtuigen elkaar op zaterdagochtend raakten op Schiphol. Dat bevestigen beide organisaties.
De OVV laat weten onderzoek te doen naar de toedracht van het incident. Twee werknemers van de raad zijn op zaterdagmorgen direct gaan kijken op Schiphol. Daar hebben ze volgens een woordvoerder met de betrokken piloten gesproken en foto's gemaakt. Het onderzoek is nog in de verkennende fase.
De LVNL doet intern onderzoek. De woordvoerder laat weten dat er op Schiphol "procedures en werkafspraken zijn tussen de betrokken partijen over push-back en taxibewegingen die de veiligheid moeten waarborgen".
Het ging zaterdag om twee Boeing 737-toestellen; een daarvan stond stil bij de gate en de andere was in beweging. Dat vliegtuigen elkaar tijdens het taxiën raken, noemde een woordvoerster van KLM na het incident "zeer uitzonderlijk". Er vielen geen gewonden.
