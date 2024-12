Aanklager: Meta moet Italië nog ruim 887 miljoen euro btw betalen

MILAAN (ANP/AFP) - Meta Platforms, het moederbedrijf van onder meer Instagram en Facebook, is Italië nog ruim 887 miljoen euro aan btw verschuldigd. Dat heeft een openbaar aanklager in Milaan maandag verklaard. Het bedrag betreft de btw over de geschatte omzet die het bedrijf tussen 2015 en 2021 heeft geboekt in het land.

De kwestie is opvallend, aangezien gebruikers van de socialemediaplatforms gratis een account kunnen aanmaken. Wel moeten zij toestemming geven om de platforms toegang te verlenen tot hun gebruikersgegevens en persoonlijke informatie. Volgens de aanklager gaan de gebruiker en het platform in dat geval een contract met elkaar aan dat commercieel van aard is. Dus is het heffen van belasting gerechtvaardigd, stelt de aanklager.

Volgens hem heeft Meta verzuimd om in totaal 4 miljard euro aan inkomsten aan te geven, waarmee het bedrijf btw heeft ontdoken. Op basis daarvan komt de openbaar aanklager op een verschuldigd bedrag van 887,6 miljoen euro. Een rechter moet nu beslissen of de zaak wordt voortgezet.

Meta heeft aan persbureau AFP laten weten het niet eens te zijn met "het idee dat het verlenen van toegang tot online platforms aan gebruikers belast zou moeten worden met btw". Het bedrijf vult aan zijn betalingsverplichtingen serieus te nemen. "We betalen alle vereiste belastingen in elk land waar we actief zijn."