Aanklagers in Frankrijk openen onderzoek naar eBay

Economie
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 14:30
PARIJS (ANP/RTR) - Openbaar aanklagers in Frankrijk hebben een onderzoek geopend naar eBay. Via die Amerikaanse onlinemarktplaats zouden illegale producten worden verkocht.
Het nieuwe onderzoek volgt op de waarschuwingen van een consumentenvereniging. Die zei ook illegale producten te hebben gevonden op sites van verkoopplatforms van AliExpress, Temu, Wish en Joom.
Eerder deze maand zei de Franse minister voor het midden- en kleinbedrijf, Serge Papin, dat op eBay wapens te koop waren die verboden zijn in Frankrijk. Het zou bijvoorbeeld gaan om boksbeugels en machetes, vertelde hij de krant Le Parisien.
De controle op grote verkoopplatforms in Frankrijk is opgevoerd sinds een schandaal rond Shein. Op pagina's van die van oorsprong Chinese webshop werden op kinderen lijkende sekspoppen te zien. De Franse regering dreigde de toegang tot Shein daarom tijdelijk te blokkeren.
