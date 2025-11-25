CdK bespreekt mogelijke druk in azc-kwestie met raad Terneuzen

TERNEUZEN (ANP) - Commissaris van de Koning in Zeeland Hugo de Jonge gaat in gesprek met de gemeenteraad van Terneuzen over signalen dat raadsleden onder druk zouden zijn gezet bij de besluitvorming over een asielzoekerscentrum (azc). Op aandringen van de gemeenteraad willen wethouders in de Zeeuwse gemeente geen vergunning meer voor het azc afgeven.

Burgemeester Erik van Merrienboer heeft naar aanleiding van de besluitvorming zijn vertrek aangekondigd. De Jonge zei niet door wie de raadsleden onder druk zouden zijn gezet in de kwestie en dat daar gezamenlijk over moet worden gesproken. "Raadsleden moeten helemaal vrij kunnen stemmen. Als zij zich kennelijk onder druk hebben gevoeld, is de democratie in het geding. Daar kun je niet schouderophalend aan voorbijgaan."

De Jonge laat weten dat Van Merrienboer een besloten raadsvergadering over de kwestie gaat uitschrijven. Die is vermoedelijk volgende week. De Jonge is daarbij aanwezig.