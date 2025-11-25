ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CdK bespreekt mogelijke druk in azc-kwestie met raad Terneuzen

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 14:24
anp251125122 1
TERNEUZEN (ANP) - Commissaris van de Koning in Zeeland Hugo de Jonge gaat in gesprek met de gemeenteraad van Terneuzen over signalen dat raadsleden onder druk zouden zijn gezet bij de besluitvorming over een asielzoekerscentrum (azc). Op aandringen van de gemeenteraad willen wethouders in de Zeeuwse gemeente geen vergunning meer voor het azc afgeven.
Burgemeester Erik van Merrienboer heeft naar aanleiding van de besluitvorming zijn vertrek aangekondigd. De Jonge zei niet door wie de raadsleden onder druk zouden zijn gezet in de kwestie en dat daar gezamenlijk over moet worden gesproken. "Raadsleden moeten helemaal vrij kunnen stemmen. Als zij zich kennelijk onder druk hebben gevoeld, is de democratie in het geding. Daar kun je niet schouderophalend aan voorbijgaan."
De Jonge laat weten dat Van Merrienboer een besloten raadsvergadering over de kwestie gaat uitschrijven. Die is vermoedelijk volgende week. De Jonge is daarbij aanwezig.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

Scherm­afbeelding 2025-11-24 om 16.36.04

Video: de liefde tussen Rutte en Trump wordt steeds inniger

239262909_m

Met deze schoonmaaktruc hoef je je magnetron nooit meer te schrobben

a3c7b60f8e65edba4336ce676d2313c1,19260dc5

Greta Thunberg uit Venetië gezet wegens vandalisme

generated-image (65)

Waarom mensen die steeds anderen beoordelen, zelf deze 4 psychische zwaktes verbergen

ANP-422507141

Zo kiezen Italianen altijd het beste restaurant (en het werkt verrassend goed)

Loading