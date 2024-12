Aantal cosmeticabedrijven groeit hard in Nederland

UTRECHT (ANP) - Nederland telt steeds meer cosmeticabedrijven. Het aantal ondernemingen dat parfums en cosmetica maakt, is de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld, meldt de Kamer van Koophandel (KVK).

Eind 2019 stonden er 281 cosmeticabedrijven ingeschreven in het handelsregister. Inmiddels zijn het er 537. Vooral in Noord-Holland en Zuid-Holland, met respectievelijk 171 en 107 bedrijven, zijn er veel van dit soort ondernemingen. In Utrecht en Flevoland was de voorbije jaren de sterkste groei te zien.

De toename is onder meer te danken aan relatief kleine ondernemingen die zich specialiseren, bijvoorbeeld in veganistische of zogenoemde inclusieve producten, zoals foundations voor elke huidskleur of haarproducten voor verschillende texturen. "Consumenten zijn steeds meer op zoek naar natuurlijke en biologische schoonheids- en cosmeticaproducten", heeft Marjolein van Oostrum, operationeel manager bij brancheorganisatie de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV), aan de KVK laten weten.

Van Oostrum herkent de groei die uit de KVK-cijfers naar voren komt, maar de brancheorganisatie heeft zelf geen actuele cijfers. "Bedrijven komen vaak iets later bij ons, als ze al even op de markt zijn. We zien wel dat er heel veel nieuwe merken zijn, niet alleen bij schoonheidsspecialisten maar ook bij de drogist. Het zijn vaak ondernemers die zich op een niche richten."

Wat volgens Van Oostrum ook een rol kan spelen zijn sociale media. "Er zijn heel veel TikTokfilmpjes van mensen die wat aanbrengen en consumenten willen dat nadoen", zegt ze. Niet alle informatie van influencers is betrouwbaar, voegt ze er wel aan toe. "Er komen gelukkig wel steeds meer regels voor influencers en een aantal merken werkt alleen nog maar met gecertificeerde influencers."