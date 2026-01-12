Aantal faillissementen neemt af in december, ook daling in 2025

DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is in december op jaarbasis opnieuw afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal gingen vorige maand 265 bedrijven failliet. Dat zijn 60 faillissementen minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, een daling van 18 procent. Ten opzichte van november nam het aantal faillissementen af met 14 procent.

In heel 2025 zijn volgens voorlopige cijfers 3636 bedrijven failliet verklaard. Dat is 15 procent minder dan in 2024. De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam in december uit op 7,1. Een jaar eerder werden er per 100.000 bedrijven 8,9 failliet verklaard. Voor heel 2025 kwam de faillissementsgraad gemiddeld uit op 8,2. In 2024 was dat 9,8.

Sinds de start van de reeks in 2015 piekte de faillissementsgraad in maart 2015 met 24,8. Daarna zette een daling in en in augustus 2021 werd met 3,4 een laagterecord bereikt.