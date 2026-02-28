Rob Jetten bejubeld in VI, Johan Derksen lyrisch: ‘Een fenomeen!’

De nieuwe minister-president doet erg zijn best om zijn imago te verbeteren. De social media staan vol met filmpjes van Rob, de premier, en zijn partner.

Johan Derksen vindt dat Jetten het erg goed doet. “Ik vind het een fenomeen, echt. Hij doet het zó goed en zó overtuigend en zó relaxed. Ik denk dat hij beter is dan Rutte, in zich eruit lullen.”

Collega Wilfred Genee: “Nou, dat is wel de meester van allemaal.”

Johan: “Hij heeft het vanaf de eerste minuut onder controle.”

Wilfred: “Ja, maar hij heeft nog niet echt onder druk gestaan.”

Uitstraling

Jetten heeft gewoon een goede uitstraling, vindt Johan. “Hij straalt ook uit dat hij het leuk vindt, die strijd van woorden.”

Collega René van der Gijp: “Als je het gemak ziet waarmee hij het doet en als je het dan vergelijkt met de premier die we hiervoor hadden… Dat was toch geen gezicht als je ernaar keek? Dan is dit toch prima?”